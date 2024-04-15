Путин пожелал успехов главе Астраханской области на губернаторских выборах
Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину в выборах на новый срок полномочий.
"В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. Все никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов. Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю вам успехов", - сказал президент на встрече с главой региона.