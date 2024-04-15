Грушко рассказал о реакции России на усиление присутствия НАТО в Арктике

НАТО нацелено на усиление своего присутствия в Арктике. Реакция России на это будет соразмерна угрозам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он уточнил, что присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий. Они, в том числе, связаны с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США, в соответствии с которым «на территории Финляндии выделили 17 объектов, которые будут предоставлены в распоряжение американских вооруженных сил».

Присоединение этих стран к НАТО будет повышать уровень амбиций Альянса на севере, в арктическом регионе.

«….и будет сопровождаться не только формированием возможностей для размещения на территории Финляндии и Швеции дополнительных сил и средств, но и уплотнением учений и созданием командных штабных цепочек», — уточнил Грушко.

Реакция Москвы будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух государств, добавил дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов говорил, что планы Вашингтона по военной активизации в Арктике свидетельствует о милитаризации политики Соединенных Штатов в регионе.