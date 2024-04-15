Звонок Путина в ЯНАО назвали высшим проявлением уважения

Звонок президента РФ Владимира Путина ямальскому оленеводу Енксе Пяку стал огромным знаком уважения к профессии. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью журналистам канала «Россия 1».

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«Это [звонок Путина] огромный знак уважения к очень не простой жизни оленевода. Видите, у нас весна по календарю, а тут метель такая», — рассказал Дмитрий Артюхов в интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин», транслировавшейся на телеканале «Россия 1».

Путин позвонил ямальскому оленеводу Пяку, чтобы поздравить его и его супругу Зою с пятидесятилетним юбилеем совместной жизни. В разговоре участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Марина Василевская и Ростислав Новицкий. Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года».