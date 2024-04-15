Рябков: у политиков Запада "отказали тормоза"

Политические элиты Запада допускают агрессивные заявления о необходимости нанести поражение России, но желающим испытать РФ на прочность нужно "вставать и ложиться" с пониманием, что они имеют дело с ядерной державой. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно переподтверждала на высшем уровне формулу о том, что "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана". Однако, по его словам, на Западе "отбрасываются элементарные и по большому счету абсолютно очевидные, аксиоматические вещи", включая идею о том, что победить ядерную державу "по определению невозможно", звучат "суперагрессивные и архибезответственные заявления". Это свидетельствует "о полной деградации политических элит", констатировал замминистра иностранных дел.