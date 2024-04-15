Иран против Израиля, санкции против металлов и паводки. Темы брифинга Пескова

Обострение отношений между Израилем и Ираном, западные санкции против российских металлов и ситуация с паводками стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Как ожидается, в течение дня ему доложат губернаторы Астраханской и Волгоградской областей Игорь Бабушкин и Андрей Бочаров: "Идет постоянная работа с регионами".

Об иранском ударе по Израилю

"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, <...> призываем все страны региона к сдержанности". "Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах".

В Кремле настаивают, чтобы "все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами".

О санкциях против российских металлов

Что касается американских и британских санкций против экспорта металлов из России, ограничительные меры - это "обоюдоострое оружие", которое "будет бить по интересам тех, кто эти санкции вводит".

"Относимся к ним так же, как ко всем остальным санкциями: считаем их абсолютно незаконными".

Москва фиксирует "определенную дестабилизацию цен" на этом рынке, будет следить за развитием событий.

О паводках

"В Оренбургской области [половодье] пошло на спад", однако "волны большой воды" идут в сторону Курганской и Тюменской областей.

"Середина этой недели - это как раз момент, когда вода придет в два региона".

"Вода очень коварная", поэтому все службы находятся в состоянии повышенной готовности, "принимаются все возможные меры - с акцентом, конечно же, на работу с людьми".