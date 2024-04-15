Алюминий и никель подорожали из-за санкций

Алюминий и никель выросли в цене на фоне санкций США и Великобритании против России. Так, согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), алюминий подорожал на 9,4%, а никель на 8,8%.

Алюминий используется в производстве транспортных средств, авиастроении и строительстве, а никель - в изготовлении нержавеющей стали и аккумуляторов, поясняет "РГ" директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"Санкции, скорее всего, уменьшат экспортные доходы России и налоговые поступления и потребуют поиска новых рынков сбыта и партнеров. Они символичны и могут усилить изоляцию России на мировой арене", - отметил он.

Однако долгосрочное воздействие этих санкций зависит от способности адаптироваться к ограничениям и найти альтернативные пути для экспорта, добавил эксперт.

"Сразу после ввода санкций цена на алюминий выросла почти на 10%. Это и есть предупреждение глобальным рынкам металлов о возможном товарном дефиците", - считает эксперт.

США и Британия ввели санкции против импорта никеля, меди и алюминия из России. Помимо ввоза этих металлов их также запрещено принимать Лондонской и Чикагской товарным биржам. Разрешено торговать только текущими запасами, отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

"Алюминий используется почти во всех промышленных сферах - от авиационной до химической отрасли. Никель в первую очередь используется в металлургической промышленности как необходимый элемент создания различных типов стали", - рассказал он.

По словам эксперта, в целом и алюминий, и никель очень важны во время энергетического перехода, это чистые и безопасные для человека металлы.

Главные рынки для России находятся не в США и Великобритании, поэтому ограничения на алюминий, никель и медь не мешают России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании и не ограничивают самую главную часть мировой торговли металлами.

Однако появляется один важный нюанс: главная в мире биржа по торговле металлами - это LME в Великобритании. А поскольку товарные потоки изменятся, стоимость этих металлов станет выше или волатильнее.