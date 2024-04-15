Небензя напомнил об отсутствии Гутерриша на заседании по удару Израиля

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя прокомментировал реакцию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на обоюдные атаки Израиля и Ирана 1 и 14 апреля соответственно.

«Отметили и вашу, господин генеральный секретарь, вчерашнюю мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана», - сказал он после выступления генсека ООН.

Российский дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что Гутерриш не участвовал в заседании по теме израильского удара по консульству Ирана в Дамаске, которое было созвано 2 апреля по инициативе России.

Постпред РФ добавил, что хотел бы увидеть большей активности со стороны генсека ООН по доведению до других членов Совета Безопасности сведений «по другим не менее турбулентным для всего ближневосточного региона сюжетам. Он привел в пример «ставшие регулярными» атаки Израиля по Сирии и Ливану.

«Если и дальше не замечать подобных действий, ваши призывы к сдержанности всех сторон, которые мы разделяем, могут оказаться тщетными», - заключил дипломат.

Кроме того, Василий Небензя прокомментировал сегодняшнее заседание СБ ООН. По его словам, сегодня в Совбезе «разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать». Постпред РФ подчеркнул, что удары Ирана по Израилю произошли из-за бездействия Совета после атаки еврейского государства на иранское консульство в Дамаске.