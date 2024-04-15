Мишустин проведет в Москве переговоры с премьером Белоруссии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня проведет в Москве переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации крупных совместных проектов в финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, цифровой и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе российского правительства.

Там отметили, что особое внимание будет уделено углублению интеграции в Союзном государстве на базе договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге в январе 2024 года.

Многоплановое сотрудничество

Предыдущая встреча Мишустина и Головченко состоялась 29 января в Санкт-Петербурге в связи с заседанием Высшего госсовета Союзного государства. В 2023 году главы правительств в различных форматах беседовали пять раз.

В кабмине РФ отметили, что отношения между Москвой и Минском носят особый союзнический характер, опираются на традиции дружбы и взаимной поддержки, культурной и духовной общности.

Россия - ведущий торговый партнер Белоруссии. В 2023 году двусторонний товарооборот вырос на 5,2%, до $46,5 млрд. Для укрепления финансового, экономического и технологического суверенитета Россия и Белоруссия принимают совместные меры по противодействию санкциям.

Ведется работа по углублению промышленной кооперации. Налажена регулярная перевалка белорусских экспортных грузов с использованием российской транспортно-логистической инфраструктуры. В 2023 году по территории России в третьи страны перевезено более 5,9 млн тонн нефтепродуктов и 9,5 млн тонн удобрений из Белоруссии. Реализуются инвестиционные проекты по развитию логистических мощностей Белоруссии в российских морских портах.

Расширяется региональное сотрудничество. Развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ.