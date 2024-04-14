Посол США заявила о прямом запросе от России после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Соединенные Штаты продолжили делиться информацией с российскими спецслужбами, в том числе по прямому запросу. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси, слова которые приводятся в Telegram-канале посольства.

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По словам дипломата, Вашингтон продолжит предоставлять Москве информацию, несмотря на «весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем».

«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», — сказала она.

Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва надеется на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокуе». По его словам, также важно наказать виновных в диверсиях против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.