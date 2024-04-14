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Сенатор раскрыл цель визита Шольца в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего официального визита в Пекин постарается повлиять на российско-китайские отношения. Об этом в своем Telegram-канале Совета Федерации России Алексей Пушков.

Сенатор раскрыл цель визита Шольца в Китай
© Lenta.ru

По его словам, задача немецкого главы правительства ничем не отличается от поставленной перед президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и министром финансов США Джанет Йеллен.

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», — написал парламентарий.

Ранее американская газета Politico упрекнула Шольца в преклонении перед Китаем.

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