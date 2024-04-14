В Совфеде прокомментировали поездку Шольца в Китай

В ходе своего визита в Китай, канцлер Германии Олаф Шольц намерен повысить напряженность между Пекином и Москвой, но, по мнению сенатора Алексея Пушкова, его усилия могут оказаться малоэффективными. В своем Telegram-канале Пушков отметил, что подобные попытки не давали результатов и другим западным лидерам, таким как президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американская министр финансов Джанет Йеллен.

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Сенатор подчеркнул, что Запад рассматривает Китай как стратегического соперника, что делает попытки влиять на него непродуктивными. Он также отметил, что западные страны воспринимают китайские интересы как потенциально враждебные, что делает стремление Китая к сближению с Западом малоперспективным.

Ранее Шольц заявил, что на средства, полученные в результате использования замороженных активов России, будет закупаться оружие для Украины.