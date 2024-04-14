Медведев указал на двуличный подход США к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Разница в подходах США к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке обусловлена рисками для Вашингтона в преддверии выборов. Именно это объясняет попытку Соединенных Штатов сдержать конфликт между Ираном и Израилем, тогда как человеческие жертвы для них безразличны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность", - объяснил Медведев.

"А гибель людей у нас [в России и на Украине] им безразлична, - отметил зампред СБ РФ. - Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, "инвестиции". И они продолжают инвестировать".