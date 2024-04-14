МИД РФ высказался о судьбе российского моряка на захваченном Ираном судне

В МИД РФ заявили, что выясняют все детали о российском моряке, который находится на судне MSC ARIES, захваченном накануне Ираном в Ормузском проливе.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна “Aries” в целях оказания необходимого консульского содействия», — сказано в заявлении МИД.

Дипломаты отметили, что поддерживают связь с родственниками российского моряка.

Судно MSC ARIES, шедшее под португальским флагом и принадлежащее израильскому миллиардеру, было захвачено накануне военными Ирана. Позже выяснилось, что на борту находится россиянин.

По данным SHOT, это старший механик Тимофей Колчанов, уроженец Приморья. Ему 38 лет.

По информации Telegram-канала, российские дипломаты в Тегеране уже связались с семьёй моряка и сообщили, что с ним всё в порядке.

Колчанов родом из города Фокино в Приморском крае, в последнее время жил в Тюмени.

На борту захваченного Ираном судна находятся 25 моряков

Он давно работает в морской торговой компании, принадлежащей израильскому миллиардеру. Работа на захваченном MSC ARIES стала его четвёртым контрактом.

Других граждан РФ на борту судна нет.

Судно MSC ARIES связано с лондонской компанией Zodiac Maritime. Это подразделение Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.