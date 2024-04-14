В Госдуме рассказали о последствиях массированного удара по Израилю

На Ближнем Востоке произошла серьезная эскалация, она приведет к скачку энергетических цен и негативно отразится на мировой экономике. Об этом заявил первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости.

Парламентарий считает, что ответ Ирана на израильский обстрел его консульства в Дамаске была прогнозируем. Серьезная эскалация на Ближнем Востоке негативно отразится на всем мире.

«Это сейчас приведет к скачку энергетических цен, это скажется на экономическом положении в мире», — сказал Чепа.

По его мнению, «напряжение будет возрастать».

Депутат призвал решать спорные вопросы за столом переговоров, иначе ситуация только обострится.

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

Эксперты считают, что нефтяные котировки Brent могут краткосрочно подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль. В частности, об этом заявил РИА Новости Александр Фролов, замгендиректора Института национальной энергетики.