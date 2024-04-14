В Сети появилось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке

В Сети снова завирусились слова бывшего руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского, которые «стали судьбоносными». На этот раз политик предсказал события, произошедшие на Ближнем Востоке.

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— Эти выборы у вас (на Украине — прим. «ВМ») последние были. В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран – это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! — отметил он в эфире канала «Россия 1».

Жириновский на протяжении своей деятельности делал разные предсказания, которые затрагивали политику других стран. Так, 6 апреля стало известно, что сбылось политическое предсказание Жириновского о будущем ударе Израиля по объектам на территории Ирана. Об этом сообщил бывший депутат Государственной думы Василий Власов.

Он напомнил о выступлении Жириновского перед студентами МГИМО. Тогда политик заявил о негласной установке Израиля на силовое решение «иранской проблемы».