Стало известно, как Путин без слов остановил русофобские речи в ФРГ в 1994 году

Владимир Путин в 1994 году, занимая должность вице-мэра Петербурга, без слов остановил русофобские речи в Германии. Об этом пишет «Царьград».

© Администрация президента РФ

Ситуация произошла во время одного из политических мероприятий. Среди приглашенных гостей в тот день был президент Эстонии Леннарт Мери. Он озвучил русофобские заявления об опасности на территории России и отметил позицию Запада, из-за которой десантники-миротворцы из РФ оказались в Югославии.

Кроме того, эстонский лидер заявил о том, что Россия якобы постоянно оккупирует соседние государства. В свою очередь Владимир Путин встал со своего места и покинул зал, с грохотом хлопнув дверью, передает Царьград.

Некоторые международные институты не только не замечают, но и поощряют проявление русофобии, заявил ранее Владимир Путин. Так президент РФ отозвался о международной системе обеспечения и продвижения прав человека и о скорой годовщине со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.