$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Атаки на ЗАЭС назвали одобренными из США

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Киев атакует Запорожскую АЭС по указанию США. Об этом Шеремет заявил в разговоре с РИА Новости.

Атаки на ЗАЭС назвали одобренными из США
© Lenta.ru
«То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно», — заметил депутат, назвав Киев зависимым о Вашингтона.

По его словам, «США крепко держат вожжи», и ни одно крупное вооруженное вмешательство нельзя провести, не согласовывая атаки.

Шеремет считает, что США навязывают миру новую гонку вооружений, чтобы, по его мнению, захватить глобальное лидерство и вернуться к однополярному миру. Он заключил, что президент Украины Владимир Зеленский используется западными странами «для реализации самых трагических сценариев».

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по 1-му микрорайону города Энергодара, расположенному около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также в ЗАЭС заявили, что пострадавших при атаке со стороны Украины не было.

Политика
Михаил Шеремет
Владимир Зеленский
Госдума
Республика Крым
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости