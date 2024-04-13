В МИД отреагировали на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уважает Венскую конвенцию и особый статус дипломатов. По ее словам, это доказывает проверка, которую начало МВД после жалобы супруги дипломата из Киргизии.

«Ещё раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, это дополнительно подчеркивает начавшееся расследование МВД.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что столичная полиция начала служебную проверку в отношении полицейских, возможно, неправомочно действовавших в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии.

Инцидент произошел 8 апреля, когда полицейские проводили профилактический обход жилого сектора. Жилец дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие личность. Она заявила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

МВД начало проверку после жалобы жены киргизского дипломата в Москве

По данным МВД, во время общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали.

Кроме того, полицейские не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника.