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В правительстве опровергли данные о возможном уходе Белоусова в СП

Информация о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствует действительности. Данные опроверг источник в правительстве России, его слова приводит РИА Новости.

В правительстве опровергли данные о возможном уходе Белоусова в СП
© РИА Новости
«Эта информация не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.

Пост руководителя Счетной палаты освободился после перехода экс-главы Алексея Кудрина в «Яндекс».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о составе нового правительства, заявил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше.

Политика
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