Захарова ответила на заявления Токио о «российской ядерной угрозе»

Заявления властей Японии о «российской ядерной угрозе» в контексте Хиросимы и Нагасаки являются классическим фейком и дезинформацией. Кроме того, официальный Токио оскорбляет память японцев, погибших от ядерных ударов США. Об этом в субботу заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут «Известия».

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — сказала дипломат.

Япония в СБ ООН обвинила Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, не упомянув США

По ее словам, японское правительство «оболванивает свое население» и демонстрирует неуважение к памяти японцев, погибших от американских ядерных бомб, сброшенных на мирные города.

Накануне на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному украинскому кризису, постпред Японии Сино заявила, что японские власти «не смирятся с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение Хиросимы и Нагасаки. При этом она не упомянула, что именно США устроили бомбардировку японских городов.

Аналогично высказался и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что считает подобные заявления стыдом и позором.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет необходимости применять ядерное оружие. Оно может быть применено только если возникнет угроза существованию российского государства, его суверенитету и независимости.