В Крыму подготовят дополнительные иски по двум блокадам со стороны Украины

Иски о лингвистической и продовольственной блокаде Крымского полуострова со стороны Украины подготовят в Республике Крым, сообщил ТАСС глава парламента региона Владимир Константинов.

"Сейчас мы формируем все претензии. Суть лингвистического иска состоит в том, что нас хотели принудительно лишить права разговаривать на родном языке. Крым в нарушении Конституции был лишен права вещания на родном языке, нам навязывался не традиционный украинский язык, а западноевропейского толка с большим количеством иностранных слов. На этом языке стали приходить фильмы, в государственной сфере на этом языке начал навязываться документооборот. Их цель была запретить русский язык, уничтожить язык. Сначала будет признание факта лингвистической блокады, потом будет моральный иск", - сказал спикер парламента республики.

Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма Украине в 1954 году

Константинов отметил, что сейчас Государственный совет региона занимается оценкой всего ущерба, нанесенного Республике Крым Украиной:

"Целью продовольственной блокады было изморить людей голодом. Кто-то не получил продуктов, кто-то получил заболевания. Всё это может быть учтено в продовольственном иске. Как видите, мы по разным направлениям работаем. И обязательно доведем эту работу до конца - выйдем на общую сумму нанесенного нам Украиной ущерба".

Об исках Крыма к Украине

Ранее предприятия Республики Крым подали в арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали иск об энергоблокаде. Объем претензий Крыма к Украине по нему составляет более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК "Крымэнерго". Кроме того, власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Как отмечал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, речь может идти о "десятках триллионов рублей".

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.