Условие, которое выдвинул канцлер ФРГ Олаф Шольц для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, не отвечает современным реалиям, скорее, Шольц покинет должность, «так толком ничего не поняв», таким мнением поделился в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, бундесканцлер «выступает в жанре геополитической фэнтези».

Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность, — написал сенатор.

Шольца уличили в преувеличении объемов военной помощи Украине

Пушков подчеркнул, что если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы.

Речь идет об интервью Шольца изданию Tageszeitung, в котором канцлер заявил о готовности говорить с Путиным тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.

Ранее Шольц заявил, что антироссийские санкции отразились на военном потенциале РФ. Он также в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок газа в Германию. Шольц уточнил, что Берлину удалось пережить разрыв экономических связей с Москвой благодаря большим государственным инвестициям ФРГ.