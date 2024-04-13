Полянский назвал позором заявление Кисиды о ядерной угрозе России

Первый заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский высказался, что слова японского премьер-министра Фумио Кисиды в конгрессе США про ядерную угрозу России — «стыд и позор». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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11 марта Кисида во время визита в США выступил в американском конгрессе с обещанием верного союзничества Японии и Вашингтона. Премье-министр также повторил утверждение, что Россия все еще несет в себе угрозу применения ядерного оружия.

Он выразил мнение, что это влияет на беспокойство всего мира о возможности еще одной катастрофы, связанной с ядерным оружием.

В конце декабря Кисида заявил о намерениях страны подписать мирное соглашение с Россией.