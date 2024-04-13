Участковые будут докладывать россиянам о своей работе

Самое позднее за десять дней до собрания с жителями отчеты участковых уполномоченных полиции должны публиковать на официальных сайтах территориальных органов МВД и местного самоуправления. Этот срок нужен для того, чтобы все заинтересованные лица могли ознакомиться с информацией и подготовить вопросы. Сами же встречи следует планировать на вечер или выходные. Это зафиксировано в инструкции по организации и проведению таких мероприятий, которую нужно соблюдать с 13 апреля. «Парламентская газета» выяснила детали.

Регламент устанавливает периодичность докладов участковых об их работе — не реже раза в год. На встречах полагается присутствовать заместителю начальника территориального органа МВД на районном уровне и сотруднику органа местного самоуправления. Приглашенных может быть и больше. Например, от учреждений социальной защиты населения, организаций, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ветеранских объединений.

Мероприятие предписано проводить в вечернее время или выходные, чтобы все желающие местные жители могли на него успеть, в том числе после работы.

Оповестить людей о намеченном событии организаторы должны минимум за десять дней.

Для этого рекомендуется использовать разные каналы:

объявления в местах массового пребывания людей, районных средствах массовой информации, интернете, на информационных ресурсах органов местного самоуправления, различных учреждений и организаций.

Ранее зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев говорил «Парламентской газете» о дефиците участковых, особенно в отдаленных регионах. Поэтому нагрузка у работающих там сотрудников серьезная — под их присмотром несколько населенных пунктов.