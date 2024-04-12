Путину подарили самку северного оленя

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский лидер поздравил семью с золотой свадьбой. Президент получил от них подарок в виде самки северного оленя. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что подарок доставят по адресу в ближайшее время.

Также сегодня Путин наградил орденом «Родительская слава» супружескую пару Оксану и Кирилла Золотых-Иоаниди из города Байконур, чьи сыновья мечтают стать космонавтами.

До этого Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России.

Коме того, Путин во время встречи в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким, и белорусской космонавткой Мариной Василевской заявил, что развитие космических технологий помогает решить все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны.

Ранее Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса.