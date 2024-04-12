Россия ожидает от США объяснений по поводу денег, которые шли через нефтегазовую компанию Burisma для осуществления терактов на российской территории. Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден является членом наблюдательного совета в этой компании. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ura.Ru

«Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения на этот счет», — заявил дипломат. RT на русском

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами. Российская газета