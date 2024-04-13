Запад призвали к поиску заказчиков теракта в «Крокусе»

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва надеется на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

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Небензя призвал западных коллег к сотрудничеству в поиске заказчиков теракта в «Крокусе», а также к привлечению их к ответственности. Он добавил, что не менее важно наказать виновных в диверсиях против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Дипломат напомнил, что все его коллеги «недвусмысленно осудили» как теракт в «Крокусе», так и подрыв газопроводов.

Ранее Небензя заявил о причастности Киева к теракту в «Крокусе». «Не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление», — отметил он.