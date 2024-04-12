Путин заявил, что без космоса не решить ни одной задачи на Земле

Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость изучения и осваивания космического пространства для решения вопросов и понимания процессов, происходящих на Земле. В частности, космические технологии необходимы для повышения обороноспособности.

«Без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективной на земле. Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение», - сказал глава российского государства на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

Применению космических технологий в нашей стране уделяют и будут дальше уделять необходимое внимание, заверил Путин.