Джабаров назвал условие для переговоров с Украиной
Руководство Российской Федерации никогда не сядет за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 12 апреля «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор уверен, что президент Владимир Путин никогда не вступит в диалог с неонацистом. Российский представитель может сесть за стол переговоров, для этого есть условие — безоговорочная капитуляция Украины.
«Мы дали им возможность — пошли на Минские соглашения, позволили вести переговоры в Стамбуле, парафировали мирный договор, на который Киев наплевал», — отметил Джабаров.
Всему есть предел, добавил он. Украинские военные варварски убивали людей, рушили города - слезы детей и матерей забыть невозможно, подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, что никто в России не поддержал бы мирные переговоры с Зеленским. И никто из нашего Правительства не пойдет на это. Возможно, диалог может состояться с украинцами, если у них появятся представители других политических кругов, которые придут на смену Зеленскому», — заключил Джабаров.