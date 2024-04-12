Джабаров назвал условие для переговоров с Украиной

Руководство Российской Федерации никогда не сядет за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 12 апреля «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

© Парламентская газета

Сенатор уверен, что президент Владимир Путин никогда не вступит в диалог с неонацистом. Российский представитель может сесть за стол переговоров, для этого есть условие — безоговорочная капитуляция Украины.

«Мы дали им возможность — пошли на Минские соглашения, позволили вести переговоры в Стамбуле, парафировали мирный договор, на который Киев наплевал», — отметил Джабаров.

Всему есть предел, добавил он. Украинские военные варварски убивали людей, рушили города - слезы детей и матерей забыть невозможно, подчеркнул парламентарий.