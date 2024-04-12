Посла Франции вызвали в МИД России

Посол Франции Пьер Леви 12 апреля был вызван в российский МИД из-за высказываний главы МИД республики Стефана Сежурне в отношении России. ТАСС

Ему выразили решительный протест, подчеркнув, что МИД Франции подрывает любую возможность диалога с Москвой, заявляя об отсутствии интереса разговаривать с официальными лицами РФ. Москва24

«В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении. RT на русском