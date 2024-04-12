Проведение конференции по Украине в Швейцарии - это «путь в никуда», Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске. ТАСС

«То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю», — подчеркнул Лавров. RT на русском

«Мне нечего добавить, - добавил министр. - Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному». Российская газета