Лавров: делегации стран СНГ солидарны с Россией в связи с терактом в «Крокусе»

Все делегации, которые участвовали в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ), подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в белорусской столице.

«Все наши коллеги подтвердили в ходе своих выступлений солидарность с Россией, с ее народом перед лицом угрозы терроризма, в том числе в связи с отвратительным террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — приводит его слова ТАСС.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в ходе мероприятия заявил, что государствам СНГ нужно отбросить эмоции и вместе бороться с терроризмом.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Москву с рабочим визитом, заявил о необходимости «до конца разобраться» с «определенными силами», которые стоят за Украиной. Таким образом он еще раз прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы и возник пожар.