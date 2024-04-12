Посла Словении вызвали в МИД РФ

Посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет вызвана в МИД России в связи с объявлением Любляной сотрудника российского посольства персоной нон-грата. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее власти Республики Словения объявили о высылке сотрудника посольства России в Любляне за «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

«Посол Словении вызвана в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер», - пояснили в российском министерстве.

Ранее об объявлении одного из дипломатов РФ персоной нон грата заявила Латвия. До этого МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах Олегу Зыкову в связи с «неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, проводимой российским посольством в течение длительного периода времени».