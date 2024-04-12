В МИД РФ назвали условие для перезапуска диалога по безопасности с США

США должны устранить опасные противоречия с РФ для перезапуска двустороннего диалога в сфере безопасности. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского министерства иностранных дел Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По его словам, Москва в своей политике исходит их того, что Вашингтон начал осознавать твердость ее позиции. Речь идет об отказе РФ обсуждать вопросы безопасности без выполнения зарубежными партнерами ряда принципиальных условий, пояснил дипломат.

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«К таковым относится предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран», — подчеркнул Ермаков.

Также он отметил, что Вашингтон активно пытается втянуть Москву в диалог о неразмещении ядерного оружия в космосе. В частности, с этой целью американское руководство использует СМИ. Однако российские власти не рассчитывают на серьезный подход США к решению данного вопроса, уточнил представитель МИД РФ.