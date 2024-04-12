МИД РФ заявил, что Лондон уже наращивает свой ядерный потенциал

Великобритания уже наращивает свой ядерный арсенал, Лондон может не остановиться на заявленном им "потолке" вооружений. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Оценил бы такую вероятность как стопроцентную, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Лондон вести активность в области ядерных вооружений. - И далеко ходить за конкретными примерами не придется. Достаточно вспомнить, что ранее Великобритания под надуманными предлогами заявляла о намерении нарастить свой ядерный арсенал. Практическая реализация этого намерения наверняка в полном разгаре. При этом нет никаких гарантий, что британцы остановятся на анонсированном ими "потолке" и не поднимут его еще выше".

Ермаков также обратил внимание на активные усилия Лондона по обновлению своего ядерного потенциала. "Есть все основания ожидать, что неудачи с испытательными пусками баллистических ракет подводных лодок, в последние годы преследующие британцев, лишь дополнительно подстегнут их активность", - подчеркнул дипломат.

Ранее канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщила, что Великобритания будет вкладывать дополнительные средства в развитие атомной энергетики и укрепление собственных сил ядерного сдерживания. Лондон обладает только одной из составляющих ядерной триады - баллистическими ракетами подводных лодок.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.