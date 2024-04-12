Захарова прокомментировала обвинения США в адрес ИГИЛ* за теракт в "Крокусе"

США делают попытки убедить мир в том, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен группировкой ИГИЛ* «Вилаят Хорасан» и этим пытаются «обелить» Украину. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью aif.ru.

Захарова отметила, что Вашингтон не принимает участия в расследовании и не может повлиять на его ход, в том числе ввести в заблуждение следователей.

По словам представителя МИД РФ, США хотят «обелить» Киев. На это указывает и тот факт, что Белый дом и Госдепартамент уточнили о непричастности Украины еще до обвинений и получения первых результатов.

В конце марта Мария Захарова сказала, что в случае сохранения мнения Западом по террористическому акту в Красногорске, они могут «остаться за бортом».

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.