Переговоры Путина и Лукашенко продлились 4 часа

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко продолжатся в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

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По информации канала, сегодняшние переговоры лидеров двух стран длились в сумме почти четыре часа.

Ранее Владимир Путин во время переговоров с Лукашенко назвал чушью заявления некоторых зарубежных политиков о том, что РФ способна напасть на Запад. По его словам, это необходимо для оправдания расходов на Киев.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне, однако воевать не хочет. По его словам, в Белоруссии готовят подразделения, а в войска поставляют различные виды вооружений и техники.