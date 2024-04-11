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Путин высказался о российских ударах по энергообъектам Украины

Президент РФ Владимир Путин высказался об ударах Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Путин назвал демилитаризацией удары ВС Росии по энергообъектам Украины
© ТАСС

По словам российского лидера, это является демилитаризацией республики, а также прямым влиянием на ее оборонно-промышленный комплекс, передает РИА Новости.

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«Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК Украины, причем напрямую», — рассказал Путин.
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