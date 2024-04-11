Путин назвал демилитаризацией удары ВС Росии по энергообъектам Украины

Президент РФ Владимир Путин высказался об ударах Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По словам российского лидера, это является демилитаризацией республики, а также прямым влиянием на ее оборонно-промышленный комплекс, передает РИА Новости.

Bloomberg: удары ВСУ по российским НПЗ наносят ущерб США