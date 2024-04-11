Путин назвал демилитаризацией удары ВС Росии по энергообъектам Украины

Президент РФ Владимир Путин высказался об ударах Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
По словам российского лидера, это является демилитаризацией республики, а также прямым влиянием на ее оборонно-промышленный комплекс, передает РИА Новости.
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«Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК Украины, причем напрямую», — рассказал Путин.
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