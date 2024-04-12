Ульянов: отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС

Отказ Запада осудить Украину за атаки на Запорожскую АЭС выглядит как косвенное поощрение Киева к продолжению обстрелов станции.

С таким заявлением, как информирует ТАСС, выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, что бы ни делали украинцы, Запад «никогда и ни при каких обстоятельствах» не готов сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны.

«И это выглядит как косвенное поощрение атак на ЗАЭС», — подчеркнул Ульянов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ВСУ ударами по ЗАЭС ставят под угрозу безопасность Европы.