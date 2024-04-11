Запад намерен предъявить России "коллективный ультиматум" после проведения конференции по Украине в Швейцарии. Мероприятие пройдет в июне на территории горноклиматического лесного курорта Бюргеншток.

"Мы неоднократно выражали крайне негативное отношение к этой "конференции". Россия не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение, которое к нам не поступало", - говорится на официальном сайте МИД России.

На Смоленской площади скептически оценили роль Швейцарии как посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине. Не секрет, что Берн твердо стоит на позициях Киева и применяет санкции против Москвы.

Российские дипломаты полагают, что швейцарское государство "под маркой добрых дел" пытается продвинуть так называемую "формулу Зеленского", положения которой носят ультимативный характер и оторваны от реальности. В частности, подходы украинского лидера к мирному процессу полностью игнорируют предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.

В МИД России выразили надежду, что страны Азии, Африки и Латинской Америке, которые будут приглашены на конференцию по Украине, проявят бдительность и не дадут втянуть себя в очередную антироссийскую авантюру.