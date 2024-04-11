Россия предложит СБ ООН продлить работу экспертов по КНДР

Россия намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции для продления мандата группы экспертов комитета 1718 по санкциям в отношении КНДР с предложением скорректировать санкции в отношении Пхеньяна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Хотя мы пока не видим со стороны западных стран здравого подхода, мы, руководствуясь особой ответственностью постоянного члена СБ ООН по поддержанию мира и стабильности, готовы предпринять еще одну попытку найти выход из ситуации, сложившейся вокруг группы экспертов, - сказал он во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. - В этой связи планируем внести на рассмотрение совета в самое ближайшее время проект резолюции, который бы предусматривал годичное продление мандата группы при четкой фиксации императива принятия СБ решения об актуализации параметров северокорейского санкционного режима".