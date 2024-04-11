В МИД заявили о замалчивании на Западе террора в отношении россиян
Официальные лица входящих в НАТО западных стран замалчивают террор в отношении российских граждан, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Его цитирует ТАСС.
«Террор в отношении граждан России не только замалчивается на Западе, но и поощряется многими официальными лицами США, Британии и других стран НАТО. В этой связи Следственный комитет России возбудил 9 апреля 2024 года уголовное дело», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию актом ядерного терроризма со стороны Киева.
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