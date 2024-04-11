Губернатор заявил Путину о риске подтопления 3,5 тысяч домов в Оренбурге
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что уровень воды на Урале в районе Оренбурга продолжит рост. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время совещания по ликвидации последствий паводков с президентом России Владимиром Путиным, которое было организовано в режиме видеоконференции.
Вода в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам
По оценкам губернатора, рост продолжится как минимум в ближайшие сутки. Паслер также добавил, что это ставит под угрозу подтопления более 3,5 тысяч домов.
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