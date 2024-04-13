Кадыров прокомментировал сообщения о «запрете российского гимна» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения «желтой и либеральной прессы», которая написала о якобы существующем запрете гимна России в республике. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

По его словам, власти Чечни «терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости» о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. «И вот на тебе — читаем: "В Чечне запретили гимн РФ". Причем ряд авторитетных изданий выдал новость правильно сразу же, с разъяснением», — прокомментировал Кадыров.

Он отметил, что «желтая и либеральная пресса» распространяет сообщения о «запрете гимна РФ» в Чечне. По его словам, она на протяжении трех недель «перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов».

Ранее Кадыров перед Ураза-байрам предупредил жителей республики о последствиях несоблюдения скоростного режима на дорогах. Он напомнил, что именно в праздники нередко случаются ДТП по вине водителей, «старающихся выделиться в общем потоке».