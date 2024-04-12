Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое пройдет под его председательством в Минске. Главы внешнеполитических ведомств Содружества, как ожидается, обсудят широкий круг международных и региональных тем с акцентом на сотрудничестве в сфере безопасности.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры рассмотрят основные направления работы СНГ с учетом приоритетов председательства России в организации в 2024 году.

"Особое внимание, как ожидается, будет уделено наращиванию взаимодействия в сфере обеспечения безопасности в регионе СНГ, совместному противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам, культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе в контексте подготовки к проведению в СНГ в 2025 году Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - пояснила дипломат.

Без участия Мирзояна

8 апреля стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании в Минске. Как сообщили ТАСС в МИД Белоруссии, в заседании примут участие делегации восьми внешнеполитических ведомств, не считая принимающей стороны. "Их в основном возглавят министры, однако будут и делегации на уровне уполномоченных заместителей министров, в их числе МИД Армении", - уточнили в министерстве.

В последнем заседании СМИД СНГ в октябре 2023 года армянская сторона, в отличие от Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, также была представлена на уровне замминистра. В последнее время Ереван уже пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах на пространстве бывшего СССР, включая саммит, заседание СМИД и другие мероприятия по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Шесть приоритетов России

Замглавы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС выделил шесть приоритетных сфер работы для российского председательства. Это экономическое сотрудничество, внешнеполитическая координация, борьба с новыми вызовами и угрозами, военное сотрудничество, культурно-гуманитарное пространство и сотрудничество в нем и расширение взаимодействия с внешними партнерами Содружества - "как с ближайшими, так и отдаленными".

Можно ожидать, что важное место среди обсуждений в Минске займет тема борьбы с новыми угрозами. За два дня до заседания СМИД руководители антитеррористических центров (АТЦ) стран СНГ встретились в Москве, чтобы определить ключевые направления сотрудничества. В самом начале совещания представители органов безопасности и спецслужб государств Содружества решительно осудили теракт, совершенный 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Обсуждение данной тематики наверняка продолжится и в Минске.

По итогам заседания СМИД будет принят ряд совместных заявлений, а некоторые из одобренных по итогам встреч документов будут переданы на последующее утверждение главами государств СНГ. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подведут итоги выполнения в 2023 году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действия по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников Содружества.

Общая память

Решением руководителей стран Содружества 2025 год был объявлен на пространстве СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к нему активно ведется и была определена в качестве одной из ключевых задач в Концепции председательства РФ в СНГ в 2024 году.

На заседании министров в Минске будет рассмотрен вопрос об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Этот шаг подчеркнет усилия российского председательства по сохранению исторической правды о событиях тех лет, а также по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма.

Встречи на полях

Кроме того, на полях заседания в Минске Лавров примет участие в седьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.