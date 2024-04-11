В Кремле анонсировали совещание Путина с Советом безопасности РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 апреля проведет заседание Совета безопасности РФ в очном формате. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

«Сегодня будет очный», — ответил представитель президентской администрации на соответствующий вопрос журналиста.

Как подчеркнул представитель Кремля, оффлайн совещания Совбеза России происходят достаточно редко

Иной дополнительной информации и пояснений он не привел.

Некоторое время назад первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила на 12 апреля заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину. По его словам, концовка текущей недели в ООН вновь будет «украинской». В частности, западные партнеры Украины запросили на 11 апреля «традиционное заседание» для обсуждения гуманитарной ситуации в этой стране.