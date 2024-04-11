Путин отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта
Президент России отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта Владимира Аксенова и выразил свои соболезнования. Обращение к родным и близким советского пилота опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Аксенов был талантливым и мужественным человеком, который внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы.
«Во время орбитальных полетов, в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники всегда подавал пример настоящего профессионализма, грамотно решал нестандартные задачи», — написал Путин.
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