Путин отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта

Президент России отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта Владимира Аксенова и выразил свои соболезнования. Обращение к родным и близким советского пилота опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Аксенов был талантливым и мужественным человеком, который внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы.