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Путин отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта

Президент России отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта Владимира Аксенова и выразил свои соболезнования. Обращение к родным и близким советского пилота опубликовано на сайте Кремля.

Путин отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта
© РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что Аксенов был талантливым и мужественным человеком, который внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы.

«Во время орбитальных полетов, в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники всегда подавал пример настоящего профессионализма, грамотно решал нестандартные задачи», — написал Путин.
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