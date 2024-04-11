В МИД призвали россиян отказаться от поездок в три региона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство настоятельно рекомендует россиянам не посещать Израиль, Ливан и палестинские территории в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что напряженная обстановка в некоторых частях Ближнего Востока сохраняется.

«По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем», - рассказала представитель МИД.

Российские дипломаты предупреждают, что эти регионы не стоит посещать «за исключением случаев крайней необходимости».

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В то же время Захарова назвала стабильной ситуацию с безопасностью в Иордании. В МИД считают маловероятным перенос боевых действий из сектора Газа в Иорданию.

В марте в МИД РФ порекомендовали россиянам взвешивать риски при планировании зарубежных поездок. Дипломаты подчеркнули, что не раз предупреждали о возможных задержаниях по запросам спецслужб США. В МИД отметили, что у Штатов есть соглашения об экстрадиции с более чем сотней стран, включая популярные у туристов Таиланд, Египет, Турцию и Израиль.