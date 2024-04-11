Власти США понимают, что исключить Крым из состава Российской Федерации невозможно. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер об исключении полуострова из состава России.

Накануне она сказала, что РФ необходимо «преподать урок» в контексте Крыма, дав возможность Вооруженным силам Украины попытаться захватить полуостров.

«Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается «исключать» Крым из состава России?» — написал сенатор.

Он также задался вопросом, как именно Соединенные Штаты намерены этого добиться.

«Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», — отметил Пушков.

По его словам, иначе выйдет так, что вся политика администрации президента США Джо Байдена «выстроена на ложных посылках и презумпциях».

Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Также член Совфеда предупредил, что «урок», который Соединенные Штаты стремятся преподать РФ, будет преподан им самим: «не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия».

До этого президент России Владимир Путин заверил, что власти страны сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее в США предложили Зеленскому признать Крым российским.