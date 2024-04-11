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Посол высказался о проигрыше США в войне «до последнего украинца»

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что успехи РФ в зоне специальной военной операции (СВО) подтверждают проигрыш Вашингтона в войне «до последнего украинца». Высказывание дипломата опубликовал Telegram-канал дипмиссии.

Посол высказался о проигрыше США в войне «до последнего украинца»
© Sergei Karpukhin / Reuters

Он объяснил, что у США не получилось нанести России стратегическое поражение.

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«Неудивительно, что в череде слушаний на Капитолии все чаще звучат требования объяснить простым гражданам: каким образом несущие смерть и страдания траты по 80 тысяч долларов в секунду помогают налогоплательщикам», — добавил Антонов.

Ранее помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер призвала преподать урок России в контексте Крымского полуострова. При этом она отметила, что соответствующее решение должна принимать Украина.

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